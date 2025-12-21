Trodica a Fermignano c’è da cambiare marcia e alzare l’asticella

Trodica a Fermignano si prepara alla sfida con l'obiettivo di migliorare le prestazioni finora ottenute. Con l'inizio del girone di ritorno, è importante mantenere alta l'attenzione e impegnarsi per raggiungere nuovi traguardi. Roberto Buratti, allenatore del Trodica, sottolinea la necessità di cambiare marcia e alzare l'asticella in vista dell'ultima gara del 2025.

"Inizia il girone di ritorno e dobbiamo alzare l'asticella dopo un discreta andata". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, mette nel mirino la Fermignanese per l'ultima gara del 2025. "Dobbiamo essere bravi – aggiunge – a indirizzare la partita verso il binario giusto, riuscire a vincere quelle gare sporche che ti permettono di tagliare importanti traguardi. Nella seconda parte di stagione dobbiamo essere più continui ed è quanto ci è mancato nel girone di andata". Il Trodica non potrà contare sullo squalificato Passalacqua. "Oggi affronteremo una neopromossa che ha cambiato poco, sta facendo benissimo e non ha nulla da perdere.

CAMPIONATO ECCELLENZA - MARCHE Stagione 2025/2026 US FERMIGNANESE vs. Trodica Calcio Domenica 21 Dicembre 2025 14:30 Stadio Comunale di Fermignano

