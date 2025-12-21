Trentola Ducenta dice no ai botti | incontro tra giovani e Carabinieri
A Trentola Ducenta l’avvicinarsi delle feste è diventato l’occasione per fermarsi e ragionare su un tema che, ogni anno, torna con forza: i “botti” di fine anno. Nel seminario del 20122025 il messaggio è stato chiaro: prevenzione, legalità e sicurezza non sono parole astratte, ma scelte concrete. Trentola Ducenta, una serata di prevenzione in Comune . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
