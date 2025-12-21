Un gruppo di giovani si impegna in una campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di trovare una cura per una grave malattia. La loro urgenza si esprime in un appello diretto e sincero, simile a quello rivolto alla comunità in momenti di crisi. È importante ascoltare e sostenere questi sforzi per fare la differenza.

Come quel titolo cubitale del Mattino a tre giorni dal terremoto dell’Irpinia, 45 anni fa: "Fate presto". Il tempo "corre inesorabile" stavolta non per migliaia di feriti sotto le macerie, ma per un trentina di persone in Italia, qualche centinaio al massimo nel mondo. Stessa urgenza, capovolta: proprio per essere così poche queste persone vedono restringersi e allontanarsi il sogno di sopravvivere, a ciò che li schiaccia, e si chiama malattia di Lafora. "Sono i nostri figli, per alcuni il tempo è quasi scaduto", è l’appello lanciato attraverso l’Adnkronos Salute dall’associazione Mauro Baschirotto, che si batte per lo sviluppo di una terapia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trenta ragazzi contro il tempo: "I nostri figli stanno morendo. Aiutateci a sviluppare una cura"

