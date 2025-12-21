Brutta caduta e grande paura per un incidente, ieri 20 dicembre, a Treggiaia, nel Comune di Pontedera. Erano passate le ore 14.30 quando, al maneggio Lo Scoiattolo, una bambina di 11 anni è caduta da cavallo, battendo la faccia. L'allarme è scattato subito, con l'attivazione dell'elisoccorso, che. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Bambina di 11 anni cade da cavallo: trauma facciale, portata al Meyer in elicottero

Leggi anche: Signa, cade da un muretto e batte la testa: bimba di 3 anni portata al Meyer in codice rosso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Treggiaia, bambina cade da cavallo: portata in elicottero all'ospedale Meyer.

Bambina di 11 anni cade da cavallo: trauma facciale, portata al Meyer in elicottero - I sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento a Firenze con Pegaso ... msn.com