Tredici anni fa nasceva Fratelli d’Italia Meloni | Questa è solo una tappa
ROMA – “Tredici anni fa nasceva Fratelli d’Italia. Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di credere nelle proprie idee, anche quando era più difficile farlo. In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie, costruendo una comunità politica solida, radicata, orgogliosa della propria identità e capace di parlare all’Italia reale. Una crescita fatta di militanza, sacrificio, presenza sui territori e fiducia reciproca”. Così sui suoi canali social la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Giorgia Meloni: "Tredici anni fa nasceva FdI. Oggi forza solida e centrale"
Leggi anche: Tre anni di Governo Meloni, Fratelli d’Italia fa il punto
14 dicembre 1940, nasceva Ernesto Pellegrini; Francesco Redi, quattrocento anni fa nasceva il più grande poeta della Toscana del vino; Fondò la Caritas, ora don Nervo fa un passo verso la beatificazione; Il 12 dicembre nasceva Maria Telkes, la scienziata che trasformò il Sole in una risorsa per tutti.
Meloni: «FdI nasceva 13 anni fa, sembravamo controcorrente, siamo una forza centrale» - La leader di Fratelli d'Italia: «In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie, costruendo una comunità politica solida e orgogliosa» ... corriere.it
Giorgia Meloni: "Tredici anni fa nasceva FdI. Oggi forza solida e centrale" - Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di credere nelle proprie ... msn.com
Giorgia Meloni ricorda i 13 anni di Fratelli d’Italia - Un progetto politico che allora sembrava una sfida ... msn.com
Tredici anni fa nasceva Fratelli d’Italia.
Tredici anni fa nascevamo noi. Molti pensano che il successo di oggi sia stato un colpo di fortuna, un lampo improvviso. Pochi sanno che un’intera generazione stanca di vivere di ricordi, zavorrata dalla sindrome del torcicollo permanente, prima modernizzò - facebook.com facebook
Tredici anni fa nasceva @FratellidItalia . Da piccola forza di opposizione siamo arrivati al governo della Nazione. Un percorso straordinario costruito con coerenza, impegno e amore per l’Italia x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.