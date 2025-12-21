Tredici anni fa nasceva Fratelli d’Italia Meloni | Questa è solo una tappa

ROMA – “Tredici anni fa nasceva Fratelli d’Italia. Un progetto politico che allora sembrava una sfida controcorrente, portato avanti da donne e uomini che non hanno mai smesso di credere nelle proprie idee, anche quando era più difficile farlo. In questi anni siamo cresciuti passo dopo passo, senza scorciatoie, costruendo una comunità politica solida, radicata, orgogliosa della propria identità e capace di parlare all’Italia reale. Una crescita fatta di militanza, sacrificio, presenza sui territori e fiducia reciproca”. Così sui suoi canali social la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

