Travagliato, 21 dicembre 2025 – Ore di tensione scioltasi nella notte, grazie all’impegno e al sangue freddo delle forze dell’ordine. Si è conclusa poco prima delle 2, fra sabato 20 e domenica 21 dicembre, la vicenda che aveva tenuto impegnati i carabinieri a Travagliato, nel Bresciano, dove un uomo si era chiuso all'interno della propria abitazione rifiutandosi di uscire. Una situazione difficile da gestire. Nel corso delle concitate fasi che hanno portato i militari dell’Arma a intervenire si sono affastellate diverse ricostruzioni. Si è detto che l’uomo tenesse “prigioniera” la madre con la quale aveva litigato, poi che volesse rimanere solo e avesse fatto uscire il padre dall’abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travagliato, uomo barricato in casa: i carabinieri lo convincono a uscire dopo ore di trattativa

