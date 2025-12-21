Trattative di pace a Miami Mosca | Nessun trilaterale con Usa e Ucraina in preparazione Presto colloquio Putin-Macron

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 dicembre 2025 – “Non stiamo preparando nessun trilaterale con Russia, Usa e Ucraina”. È il messaggio che arriva dal Cremlino mentre sono in corso a Miami le trattative sul piano di pace  con gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, e il l’uomo di Putin,  Kirill Dmitriev. "Le discussioni si svolgono in modo costruttivo”, ha fatto sapere oggi Dmitriev. Il nuovo round di negoziat i, iniziato ieri, proseguirà anche oggi. Zelensky spinge per un tavolo allargato e chiede un posto anche per l’Europa,  Mosca frena. Secondo il Cremlino, “Kiev sta ostacolando il raggiungimento della pace con gli attacchi nel Mar Rosso e le modifiche al piano apportate insime alla Ue”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

trattative di pace a miami mosca nessun trilaterale con usa e ucraina in preparazione presto colloquio putin macron

© Quotidiano.net - Trattative di pace a Miami, Mosca: “Nessun trilaterale con Usa e Ucraina in preparazione”. Presto colloquio Putin-Macron

Leggi anche: Negoziati di pace a Miami, Mosca: “Nessun trilaterale con Usa e Ucraina in preparazione”. Presto colloquio Putin-Macron

Leggi anche: Mosca: «Non è in preparazione nessun incontro trilaterale con Usa e Kiev» | Putin "innamorato", ma di chi? Gli amori dello zar

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Guerra Russia-Ucraina, media: Possibile vertice Mosca-Washington nel weekend; Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Proseguono a Miami le trattative per il cessate il fuoco in Ucraina.

trattative pace miami moscaTrattative di pace a Miami, Mosca: “Nessun trilaterale con USA e Ucraina in preparazione”. Presto colloquio Putin-Macron - Zelensky spinge per un tavolo allargato con la Ue, intanto l’Eliseo prepara il colloquio Putin- msn.com

trattative pace miami moscaUcraina, "costruttive" trattative a Miami, oggi si continua. Cremlino: "Non in preparazione incontro Usa-Russia con Kiev" - Intanto proseguono i raid di Mosca su Odessa: colpito un magazzino di olio. msn.com

trattative pace miami moscaUcraina, vertice a Miami. Zelensky: “Pace ma non ad ogni costo” - Vertice a tre a Miami per cercare di raggiungere un accordo di pace per l'Ucraina. newsmondo.it

Planul de pace Trump-Putin înseamn? capitularea Ucrainei

Video Planul de pace Trump-Putin înseamn? capitularea Ucrainei

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.