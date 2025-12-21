Trattative di pace a Miami Mosca | Nessun trilaterale con Usa e Ucraina in preparazione Presto colloquio Putin-Macron
Roma, 21 dicembre 2025 – “Non stiamo preparando nessun trilaterale con Russia, Usa e Ucraina”. È il messaggio che arriva dal Cremlino mentre sono in corso a Miami le trattative sul piano di pace con gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, e il l’uomo di Putin, Kirill Dmitriev. "Le discussioni si svolgono in modo costruttivo”, ha fatto sapere oggi Dmitriev. Il nuovo round di negoziat i, iniziato ieri, proseguirà anche oggi. Zelensky spinge per un tavolo allargato e chiede un posto anche per l’Europa, Mosca frena. Secondo il Cremlino, “Kiev sta ostacolando il raggiungimento della pace con gli attacchi nel Mar Rosso e le modifiche al piano apportate insime alla Ue”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Planul de pace Trump-Putin înseamn? capitularea Ucrainei
