Trasporti Sannino Filca Cisl | Con l’Alta Velocità una metropolitana interna

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intervento di Trasporti, Sannino (Filca Cisl), evidenzia l’importanza di integrare l’Alta Velocità con un sistema di trasporto locale efficiente. Secondo lui, senza una metropolitana interna, i benefici dell’Alta Velocità rischiano di essere vanificati, impedendo uno sviluppo sostenibile e la vitalità delle comunità attraversate. Solo attraverso un’adeguata rete interna si potrà garantire un reale miglioramento della mobilità e delle opportunità per il territorio.

“L’Alta Velocità può essere davvero una manna dal cielo per i territori attraversati tra cui il salernitano, ma senza una metropolitana interna sarà tutto inutile per far vivere e non abbandonare questa terra. Perché una grande infrastruttura da sola non favorisce lo sviluppo nel tempo ma va. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

trasporti sannino filca cisl con l8217alta velocit224 una metropolitana interna

© Salernotoday.it - Trasporti, Sannino (Filca Cisl): "Con l’Alta Velocità una metropolitana interna"

Leggi anche: Filca Cisl, la proposta di Sannino: “Con l’Alta velocità una metropolitana interna”

Leggi anche: La Commissione presenta il pacchetto trasporti: alta velocità, investimenti nei carburanti puliti e biglietto unico

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

trasporti sannino filca cislTrasporti, Sannino (Filca Cisl): "Con l’Alta Velocità una metropolitana interna" - Il segretario generale Filca Cisl Salerno: “Lo sviluppo del territorio passa per un lavoro fatto in sicurezza. salernotoday.it

trasporti sannino filca cislInfrastrutture e sicurezza nel Salernitano: il bilancio del consiglio provinciale Filca Cisl - Filca Cisl Salerno a Capaccio Paestum: focus su Alta Velocità, metropolitana territoriale e sicurezza nei cantieri per il rilancio delle infrastrutture locali. infocilento.it

Sicurezza e infrastrutture, il futuro dell'edilizia passa dal Mezzogiorno - La sicurezza nei cantieri edili per porre un argine agli incidenti e garantire rispetto e dignità ai lavoratori al centro del dibattito promosso a dalla Filca ( Federazione Italiana Lavoratori ... rainews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.