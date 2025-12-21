Trasporti Sannino Filca Cisl | Con l’Alta Velocità una metropolitana interna

L’intervento di Trasporti, Sannino (Filca Cisl), evidenzia l’importanza di integrare l’Alta Velocità con un sistema di trasporto locale efficiente. Secondo lui, senza una metropolitana interna, i benefici dell’Alta Velocità rischiano di essere vanificati, impedendo uno sviluppo sostenibile e la vitalità delle comunità attraversate. Solo attraverso un’adeguata rete interna si potrà garantire un reale miglioramento della mobilità e delle opportunità per il territorio.

Infrastrutture e sicurezza nel Salernitano: il bilancio del consiglio provinciale Filca Cisl - Filca Cisl Salerno a Capaccio Paestum: focus su Alta Velocità, metropolitana territoriale e sicurezza nei cantieri per il rilancio delle infrastrutture locali. infocilento.it

Sicurezza e infrastrutture, il futuro dell'edilizia passa dal Mezzogiorno - La sicurezza nei cantieri edili per porre un argine agli incidenti e garantire rispetto e dignità ai lavoratori al centro del dibattito promosso a dalla Filca ( Federazione Italiana Lavoratori ... rainews.it

Filca Cisl, il segretario Marchesano: "Non bisogna dimenticare le opere minori, quelle con due o tre dipendenti che non dobbiamo lasciare dietro" A Capaccio il Consiglio provinciale alla presenza del segretario regionale Sannino e del omponente della segre - facebook.com facebook

