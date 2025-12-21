Trapianti di cuore il Monaldi di Napoli tra i migliori centri d’Italia

Negli ultimi tre anni l’ospedale Monaldi di Napoli ha rilanciato i trapianti di cuore e oggi è uno dei migliori centri d’Italia nel rapporto tra interventi e sopravvivenza ad un anno. A presentare i dati è stato Claudio Marra, direttore della Uosd Procedure Innovative in Cardiochirurgia e Trapianti, che ha confermato l’efficacia della riorganizzazione messa in campo dalla direzione generale guidata da Anna Iervolino. “In soli tre anni – ha spiegato il cardiochirurgo – la curva di sopravvivenza a 365 giorni è aumentata al 90% (la media nazionale è al 75%) e nel contempo il numero di trapianti di cuore è cresciuto del 43%, passando da 15 a 23 ai quali si aggiungono 8 procedure di impianto di LVAD con una curva di sopravvivenza a 365 giorni dell’85%”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Trapianti di cuore aumentati del 43% e mortalità ridotta all’ospedale Monaldi di Napoli Leggi anche: Monaldi, più trapianti di cuore: già quasi raggiunto il totale dello scorso anno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trapianti di cuore aumentati del 43% e mortalità ridotta all’ospedale Monaldi di Napoli - I dati dell’ospedale Monaldi sui trapianti di cuore: “Mortalità ridotta al 9 per cento. fanpage.it

Al Monaldi aumento numero trapianti cuore, ridotta mortalità al 9% - Negli ultimi 3 anni l'ospedale Monaldi di Napoli ha rilanciato i trapianti di cuore e oggi è uno dei migliori centri d'Italia nel rapporto tra interventi e sopravvivenza ad un anno. ansa.it

Monaldi da record, il cardiochirurgo Marra: “In 3 anni aumento del numero di trapianti di cuore” - Negli ultimi 3 anni il Monaldi ha rilanciato i trapianti di cuore e oggi è uno dei migliori centri d’Italia nel rapporto tra interventi e sopravvivenza ad un ... napolivillage.com

Monaldi da record, in 3 anni tra i migliori centri d’Italia per i trapianti Il cardiochirurgo Claudio Marra: «In 3 anni aumento del numero di trapianti di cuore, ridotta la mortalità al 9% ed esiti superiori al resto del paese». Anna Iervolino: «Costruito un modello solid - facebook.com facebook

Al Monaldi aumento numero trapianti cuore, ridotta mortalità al 9%. Il bilancio degli ultimi 3 anni, 'esiti superiori al resto del Paese' #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.