Trapianti di cuore il Monaldi di Napoli tra i migliori centri d’Italia

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tre anni l’ospedale Monaldi di Napoli ha rilanciato i trapianti di cuore e oggi è  uno dei migliori centri d’Italia nel rapporto tra interventi e sopravvivenza ad un anno.  A presentare i dati è stato  Claudio Marra,  direttore della Uosd Procedure Innovative in Cardiochirurgia e Trapianti, che ha confermato l’efficacia della riorganizzazione messa in campo dalla direzione generale guidata da  Anna Iervolino.  “In soli tre anni – ha spiegato il cardiochirurgo – la  curva di sopravvivenza a 365 giorni è aumentata al 90%  (la media nazionale è al 75%) e nel contempo  il numero di trapianti di cuore è cresciuto   del 43%, passando da 15 a 23 ai quali si aggiungono 8 procedure di impianto di LVAD con una curva di sopravvivenza a 365 giorni dell’85%”. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Trapianti di cuore aumentati del 43% e mortalità ridotta all’ospedale Monaldi di Napoli

Leggi anche: Monaldi, più trapianti di cuore: già quasi raggiunto il totale dello scorso anno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

trapianti cuore monaldi160di napoliTrapianti di cuore aumentati del 43% e mortalità ridotta all’ospedale Monaldi di Napoli - I dati dell’ospedale Monaldi sui trapianti di cuore: “Mortalità ridotta al 9 per cento. fanpage.it

trapianti cuore monaldi160di napoliAl Monaldi aumento numero trapianti cuore, ridotta mortalità al 9% - Negli ultimi 3 anni l'ospedale Monaldi di Napoli ha rilanciato i trapianti di cuore e oggi è uno dei migliori centri d'Italia nel rapporto tra interventi e sopravvivenza ad un anno. ansa.it

trapianti cuore monaldi160di napoliMonaldi da record, il cardiochirurgo Marra: “In 3 anni aumento del numero di trapianti di cuore” - Negli ultimi 3 anni il Monaldi ha rilanciato i trapianti di cuore e oggi è uno dei migliori centri d’Italia nel rapporto tra interventi e sopravvivenza ad un ... napolivillage.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.