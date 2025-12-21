Trapani maltratta la madre e distrugge la casa | arrestato un 35enne
Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia a Trapani per aver maltrattato la madre. Probabilmente in crisi di astinenza da droga, ha anche distrutto l’appartamento della donna. Dopo un’opera di persuasione da parte dei poliziotti intervenuti, è uscito dall’abitazione ed è stato bloccato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
