Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia a Trapani per aver maltrattato la madre. Probabilmente in crisi di astinenza da droga, ha anche distrutto l’appartamento della donna. Dopo un’opera di persuasione da parte dei poliziotti intervenuti, è uscito dall’abitazione ed è stato bloccato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trapani, maltratta la madre e distrugge la casa: arrestato un 35enne

Leggi anche: Maltratta per anni la madre: 42enne arrestato e portato in carcere

Leggi anche: Viene portato in pronto soccorso per un dolore al braccio e distrugge la sala d’attesa: 35enne arrestato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Distrugge la casa della madre, arrestato a Trapani - Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia a Trapani per aver maltrattato la madre. ilsicilia.it