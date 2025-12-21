Tragedia sul Nilo | turista italiana muore dopo collisione fra due imbarcazioni da crociera

Tragedia in Egitto. Una cittadina italiana é deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta sul Nilo nella zona di Luxor. Lo ha reso noto la Farnesina. La collisione fra le due imbarcazioniI funzionari del consolato d’Italia -sono in contatto il coniuge della cittadina. 🔗 Leggi su Today.it

