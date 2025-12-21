Tragedia sul Nilo | turista italiana muore dopo collisione fra due imbarcazioni da crociera
Tragedia in Egitto. Una cittadina italiana é deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta sul Nilo nella zona di Luxor. Lo ha reso noto la Farnesina. La collisione fra le due imbarcazioniI funzionari del consolato d’Italia -sono in contatto il coniuge della cittadina. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Egitto, turista italiana morta in collisione fra due imbarcazioni durante crociera sul Nilo
Leggi anche: **Egitto: Farnesina, cittadina italiana morta in collisione fra navi crociera sul Nilo**
Crociera sul Nilo, scontro tra due navi: morta una turista italiana - «Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. msn.com
Egitto, muore turista italiana nella collisione tra due navi sul Nilo - Una cittadina italiana è deceduta in Egitto nello scontro tra due navi da crociera. corriere.it
A fuoco nave su Nilo, 60 italiani in salvo - Doveva essere una crociera come tante di quelle che solcano ogni anno il Nilo alla volta dei siti archeologici più noti al mondo, quando all'improvviso un incendio scoppiato a bordo per ragioni non ... ansa.it
Dal ritorno di #Trump alla tragedia di Gaza, dall’elezione del Papa alla “guerra infinita” in #Ucraina, fino alle politiche protezioniste #USA e al consolidarsi di un “nuovo ordine mondiale”. Il 2025 sarò probabilmente ricordato come uno degli snodi cruciali dell’e - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.