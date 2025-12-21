Tragedia sul Nilo | turista italiana muore dopo collisione fra due imbarcazioni da crociera

Tragedia in Egitto. Una cittadina italiana é deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta sul Nilo nella zona di Luxor. Lo ha reso noto la Farnesina. La collisione fra le due imbarcazioniI funzionari del consolato d’Italia -sono in contatto il coniuge della cittadina. 🔗 Leggi su Today.it

tragedia nilo turista italianaCrociera sul Nilo, scontro tra due navi: morta una turista italiana - «Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. msn.com

tragedia nilo turista italianaEgitto, muore turista italiana nella collisione tra due navi sul Nilo - Una cittadina italiana è deceduta in Egitto nello scontro tra due navi da crociera. corriere.it

A fuoco nave su Nilo, 60 italiani in salvo - Doveva essere una crociera come tante di quelle che solcano ogni anno il Nilo alla volta dei siti archeologici più noti al mondo, quando all'improvviso un incendio scoppiato a bordo per ragioni non ... ansa.it

