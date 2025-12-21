Tragedia infinita la uccide a coltellate poi il gesto estremo Shock in Italia

Nel tardo pomeriggio, in una tranquilla via di Cava de’ Tirreni, il solito rumore del traffico è stato coperto da qualcosa di ben diverso: grida, concitazione, gente affacciata alle finestre. In pochi minuti quella che sembrava una normale domenica è diventata un incubo che l’intera città farà fatica a dimenticare. È successo tutto in un appartamento di via Ragone, nel cuore del Salernitano, intorno alle 16.30. I vicini parlano di momenti di panico, di urla spezzate e poi di un silenzio irreale, quello che arriva dopo le tragedie più grandi. Lì dentro c’erano una coppia quarantenne e la madre di lei. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Uccide a coltellate la fidanzata, ferisce la madre di lei, poi si toglie la vita lanciandosi dalla finestra: choc a Cava de' Tirreni - Ha ucciso la fidanzata Anna Tagliaferri a coltellate, ferito la madre di lei e poi si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra.

Femminicidio a Cava de' Tirreni, uccide a coltellate la compagna e poi si suicida - "Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone": queste le parole del post del primo ... ansa.it