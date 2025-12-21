Tragedia a Cava de' Tirreni | 40enne accoltella a morte la fidanzata poi si lancia dalla finestra dell' abitazione morto sul colpo

Con un coltello da cucina ha accoltellato prima la mamma della compagna, poi ha ucciso la fidanzata e poi si è lanciato nel vuoto, togliendosi la vita. Tragedia a Cava de' Tirreni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Tragedia a Cava de' Tirreni: 40enne accoltella a morte la fidanzata poi si lancia dalla finestra dell'abitazione, morto sul colpo Leggi anche: Tragedia a Cava de' Tirreni: 40enne accoltella una donna poi si lancia dalla finestra dell'abitazione, morto sul colpo Leggi anche: Accoltella una donna, poi si lancia dalla finestra e muore: si indaga Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cava de' Tirreni, escono per la festa della santa patrona e al rientro trovano la casa svaligiata; Cava de’ Tirreni, anziano rapinato e ferito: è ricoverato in ospedale. Cava de' Tirreni, accoltella una donna e poi si uccide lanciandosi dalla finestra: la 40enne è gravissima - Un 40enne ha accoltellato una donna sua coetanea, gettandosi successivamente dalla finestra. ilmessaggero.it Femminicidio a Cava de’ Tirreni: uccisa una donna di 40 anni, ferita la madre. L’assassino si suicida lanciandosi dal tetto - Una donna di 40 anni è stata uccisa con un fendente alla gola al culmine di un’aggressione avvenuta nel pomeriggio di oggi i ... ilvescovado.it

Tentato omicidio-suicido nel Salernitano, accoltella una donna e si getta dalla finestra: lui è morto, lei gravissima - È accaduto a Cava de' Tirreni: un uomo di 40 anni ha accoltellato una coetanea e si è poi gettato dalla finestra ... fanpage.it

, : Tragedia, ieri sera, in via Pasquale Lamberti, nella frazione Sant'Anna a Cava de' Tirreni, dov'è stato rinvenuto il cadavere di una donna polacca di circa 50 an - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.