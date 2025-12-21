Traffico Roma del 21-12-2025 ore 16 | 30

Luceverde Roma trovato durante tutto il periodo delle festività natalizie sono attive tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro la linea 1 collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi la linea free 2 parte dalla stazione Ostiense e raggiunge anch'essa Largo Chigi e due linee free sono attive tutti i giorni con orario 9 21 elettrica 100 viaggio tra Porta Pinciana Villa Borghese ed è in funzione tutti i giorni con orario 920 user vizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20251221file8b9301bf-1bb2-481e-be3d-8263ab1c7260PmCADtRuPor2xQSviFt. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

