Durante le festività natalizie, sono attive tre navette gratuite per facilitare gli spostamenti verso il centro di Roma. La linea 1 collega Piazza dei Cinquecento con Largo Chigi, mentre la free 2 parte da Ostiense e raggiunge Largo Chigi. Inoltre, due linee elettriche operano tra Porta Pinciana e Villa Borghese, entrambe con orario 9-21. Oggi, 21 dicembre, alcune strade sono chiuse temporaneamente per motivi di sicurezza. Traffico Roma del 21-12

Luceverde Roma Bentrovati durante tutto il periodo delle festività natalizie sono attive tre navette gratuite per agevolare gli spostamenti dei cittadini verso il centro la linea 1 collega Piazza dei Cinquecento con largo Chigi la linea free 2 parte dalla stazione Ostiense e raggiunge anch'essa Largo Chigi e due linee free sono attive tutti i giorni con orario 9 21 elettrica 100 Viaggia tra Porta Pinciana Villa Borghese ed è in funzione tutti i giorni con orario 9:20 oggi domenica 21 dicembre per consentire la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Monterotondo chiusa dalle ore 7 la Salaria tra Monterotondo e salita del Grillo nelle due direzioni e per lo stesso motivo a partire dalle ore 9 fino alle 14:30 ci sarà anche lo stop prendi la fl1 Roma Fiumicino aeroporto tra Roma Tiburtina e Fara Sabina Montelibretti sarà comunque attivo un servizio bus che effettuerà fermata in prossimità delle stazioni chiuse un servizio della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-12-2025 ore 07:30

