Traffico Lazio del 21-12-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio dentro venerdì rientri in corso nella città di Roma non si escludono Dunque rallentamenti sulle strade consolari e autostrade in avvicinamento al Raccordo Anulare e come ogni domenica sono assenti i mezzi pesanti mezzi che torneranno in strada dopo le 22 in provincia di Frosinone Intanto sono stati prorogati al 12 gennaio i lavori su superstrada Sora Cassino che resta quindi chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello il traffico e quindi deviato sulla strada provinciale 259 al mio amore in provincia di Latina dove si lavora questa notte sulla via Pontina ad Aprilia con la chiusura del tratto tra via Mascagni e via genio civile nella fascia oraria 216 bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

