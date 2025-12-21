Traffico Lazio del 21-12-2025 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio oggi, domenica 21 dicembre, presenta alcune limitazioni dovute a interventi di sicurezza e lavori stradali. Dalle prime ore del mattino, la Salaria tra Monterotondo e salita del Grillo è chiusa, e lo saranno anche alcune tratte della linea FL1 tra Roma Tiburtina e Fara Sabina Montelibretti. Sono attivi servizi sostitutivi e deviazioni lungo le arterie interessate. Traffico e lavori sono gestiti per garantire la sicurezza e la fluidità delle strade.

Luceverde Lazio oggi domenica 21 dicembre per consentire la rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Monterotondo chiusa dalle ore 7 la Salaria tra Monterotondo e salita del Grillo nelle due direzioni per lo stesso motivo a partire dalle 9 fino alle 14:30 ci sarà anche lo stop dei treni della fl1 Roma Fiumicino aeroporto tra Roma Tiburtina e Fara Sabina Montelibretti comunque attivo un servizio bus che effettuerà fermata in prossimità delle stazioni chiuse e prorogati al 12 gennaio i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 21-12-2025 ore 09:30 Leggi anche: Traffico Lazio del 09-12-2025 ore 09:30 Leggi anche: Traffico Lazio del 12-12-2025 ore 09:30 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 20 e 21 dicembre; Troppo smog a Roma, domenica blocco del traffico. Ecco chi può circolare; Ordigno bellico a Monterotondo: il 21 dicembre le attività di bonifica; Serie A, Lazio e Cremonese fanno un punto a testa: finisce senza reti all'Olimpico. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-12-2025 ore 09:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento il traffico quanti anni è ... romadailynews.it Traffico Lazio del 20-12-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio trovati code per traffico sulla A1 Roma Napoli tra il bivio per la 24 e la diramazione di Roma Sud verso Napoli mezz'ora circa il ... romadailynews.it Controesodo estivo, oltre 12 milioni di spostamenti previsti nel weekend - Si prevede traffico in aumento nel fine settimana su strade e autostrade per il rientro di milioni di italiani dalle vacanze: Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso per il pomeriggio di oggi, la ... rainews.it #Lazio vs #Cremonese domani #20dicembre ore 18:00 #StadioOlimpico particolare disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico e attivazione di aree di #parcheggio per i tifosi shorturl.at/lIFP9 #viabiliLAZ x.com #Lazio vs #Cremonese domani #20dicembre ore 18:00 #StadioOlimpico particolare disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico e attivazione di aree di #parcheggio per i tifosi https://shorturl.at/lIFP9 #viabiliLAZ - facebook.com facebook

