Traffico in Emilia-Romagna la classifica | in queste città si perdono più di 40 ore l’anno in coda
Bologna, 21 dicembre 2025 – La guida quotidiana nelle principali città dell’Emilia-Romagna somiglia sempre più a una sfida di pazienza e di tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Secondo l’ultimo Inrix Global Traffic Scorecard 2025, lo studio internazionale sulle ore perse nel traffico nelle aree urbane, la congestione stradale resta una delle criticità più tangibili per cittadini e pendolari, con ore di attesa incolonnati che si accumulano nel corso dell’anno e influenzano la qualità della mobilità, l’economia locale e lo stress quotidiano al volante. Luminarie e installazioni artistiche in Emilia Romagna: la mappa nella nostra regione Reggio Emilia e Modena: dove il traffico ti ruba quasi 2 giorni di vita all’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Bologna è la città più smart d’Italia: la classifica che premia l’Emilia-Romagna
Leggi anche: Rc Auto, a Rimini si paga di più rispetto alle altre province dell'Emilia-Romagna: in un anno +4,4%
Mobilità sotto pressione. Bloccati nel traffico, aumentano le ore in coda; Risultati campionati Regionali Fipav Emilia-Romagna; Eridania, l'ex zuccherificio diventerà la nuova sede della Questura.
Quanto tempo perdiamo nel traffico in Emilia Romagna? Ecco i dati città per città - La società Inrix con sede a Washington ha stilato una graduatoria sulla mobilità tra 945 città nel mondo. ilrestodelcarlino.it
Traffico congestionato in Emilia-Romagna - L'esodo per il ponte di Ferragosto mette sotto pressione la rete autostradale dell'Emilia- lagazzettadelmezzogiorno.it
Emilia-Romagna, i migliori ospedali secondo la classifica Agenas: «Due sono al top in Italia» - L'ospedale di Bentivoglio (Bologna) con sei aree valutate e l'ospedale di Fidenza (Parma) con sette aree valutate rientrano tra le 15 strutture italiane che, valutate su almeno sei aree cliniche su un ... corrieredibologna.corriere.it
Cesena, “Assalto sonoro” degli anarchici tra ippodromo e via Emilia: traffico in tilt per un corteo chiassoso con carri - facebook.com facebook
Cesena, “Assalto sonoro” degli anarchici tra ippodromo e via Emilia: traffico in tilt per un corteo chiassoso con carri x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.