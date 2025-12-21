Milano, 21 dicembre 2025 – Quasi tre giorni l’anno passati fermi in coda. Tre giorni buttati, immobili in auto, verosimilmente nervosi e arrabbiati. Milano è tre la dieci città europee dove il traffico fa perdere più tempo, secondo il Global Traffic Scorecard 2025 di Inrix, società internazionale specializzata nell’analisi del traffico. Nel capoluogo lombardo sono ben 67 in media le ore all’anno trascorse fermi nel traffico, quasi tre giorni (72 ore) appunto. Un dato che vale il settimo posto continentale in coabitazione con la tedesca Colonia, in una classifica che vede al primo posto Dublino (95 ore), seguita da Londra (91 ore) e Parigi (90 ore). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Traffico, il conto delle ore perse in coda: a Milano si trascorrono quasi 3 giorni all’anno fermi in auto

Leggi anche: Ore perse nel traffico all’anno, Napoli peggiora: la classifica

Leggi anche: Traffico in Emilia-Romagna, la classifica: in queste città si perdono più di 40 ore l’anno in coda

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Quante ore passiamo nel traffico? La classifica delle città dove si perde più tempo alla guida; Città con più traffico al mondo: la classifica del 2025; Città paralizzate: i numeri Inrix del traffico mondiale e il vantaggio di moto e scooter; Traffico fuori controllo: ecco le città peggiori del mondo.

Quante ore perse bloccati nel traffico. La classifica di Toscana e Umbria, ecco le città più intasate - monstre basato su una enorme mole di dati di traffico rilevati in tutto il mondo dalla società leader nel mondo per ... lanazione.it

La situazione traffico in Umbria - Per quanto riguarda l’Umbria, l’area di Perugia non se la passa benissimo: è 37esima in Italia (e 355esima nel ... lanazione.it

Quante ore passiamo nel traffico? La classifica delle città dove si perde più tempo alla guida - La classifica dell'Inrix Global Traffico Scoreboard assegna a Istanbul la maglia nera per il tempo perso alla guida: ben 118 ore annue. msn.com