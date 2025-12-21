Traffico il conto delle ore perse in coda | a Milano si trascorrono quasi 3 giorni all’anno fermi in auto
Milano, 21 dicembre 2025 – Quasi tre giorni l’anno passati fermi in coda. Tre giorni buttati, immobili in auto, verosimilmente nervosi e arrabbiati. Milano è tre la dieci città europee dove il traffico fa perdere più tempo, secondo il Global Traffic Scorecard 2025 di Inrix, società internazionale specializzata nell’analisi del traffico. Nel capoluogo lombardo sono ben 67 in media le ore all’anno trascorse fermi nel traffico, quasi tre giorni (72 ore) appunto. Un dato che vale il settimo posto continentale in coabitazione con la tedesca Colonia, in una classifica che vede al primo posto Dublino (95 ore), seguita da Londra (91 ore) e Parigi (90 ore). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
