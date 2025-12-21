Traffico e previsioni per l’esodo di Natale i giorni da bollino rosso per le vacanze

È già partito l’ esodo natalizio sulle strade e autostrade italiane, con oltre 35 milioni di automobili in viaggio fino a lunedì 22 dicembre. È quanto emerge dalle stime dell’Anas, che prevede un aumento complessivo di circa 3,5 milioni di veicoli rispetto allo scorso anno. Secondo i dati diffusi, il traffico registrerà una crescita su tutto il territorio nazionale rispetto alle ultime settimane. In particolare, è previsto un incremento del 5% domenica 21 dicembre e del 6% lunedì 22 dicembre. In termini di volumi, si stimano oltre circa 8 milioni di transiti domenica 21 dicembre e oltre 9 milioni lunedì 22 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

