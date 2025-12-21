Traffico e previsioni per l’esodo di Natale i giorni da bollino rosso per le vacanze
È già partito l’ esodo natalizio sulle strade e autostrade italiane, con oltre 35 milioni di automobili in viaggio fino a lunedì 22 dicembre. È quanto emerge dalle stime dell’Anas, che prevede un aumento complessivo di circa 3,5 milioni di veicoli rispetto allo scorso anno. Secondo i dati diffusi, il traffico registrerà una crescita su tutto il territorio nazionale rispetto alle ultime settimane. In particolare, è previsto un incremento del 5% domenica 21 dicembre e del 6% lunedì 22 dicembre. In termini di volumi, si stimano oltre circa 8 milioni di transiti domenica 21 dicembre e oltre 9 milioni lunedì 22 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Previsioni traffico autostrade Natale 2025: i giorni da bollino rosso per le vacanze invernali
Leggi anche: Natale in viaggio: scatta l’esodo delle feste. Week-end da bollino rosso
Traffico e previsioni per l’esodo di Natale, i giorni da bollino rosso per le vacanze - Siamo riusciti a portare a termine il lavoro e oggi, anche grazie alla sinergia con le Fiamme ... ilfattoquotidiano.it
Previsioni traffico autostrade Natale 2025: i giorni da bollino rosso per le vacanze invernali - È iniziato l’esodo natalizio: traffico in aumento su tutta la rete stradale e autostradale. fanpage.it
Traffico autostrade, oltre 35 milioni di auto in viaggio per il Natale. Le previsioni Anas - Leggi su Sky TG24 l'articolo Traffico autostrade, oltre 35 milioni di auto in viaggio per il Natale. tg24.sky.it
Radio1 Rai. . #Traffico Partenze per le feste di Natale. Da oggi fino al 22 dicembre previsti milioni di veicoli in viaggio. Le previsioni dell’#Anas per le vacanze. Meteo in peggioramento con freddo, neve e piogge. Di Mauro Zanda #GR1 facebook
Natale, al via l'esodo: 35 milioni di auto in viaggio. Anas, previsioni sul traffico lungo la rete stradale e autostradale #ANSAmotori #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.