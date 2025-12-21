Traffico container in crescita Livorno quinto porto in Italia | la classifica
Il porto di Livorno conferma la sua importanza nel panorama portuale italiano, con un aumento del traffico container rispetto al trimestre e all'anno precedente. La crescita, seppur moderata, evidenzia una stabilità nelle attività e una costante presenza nella classifica dei principali scali marittimi nazionali. Traffico container in crescita, Livorno quinto porto in Italia: la classifica
Il porto di Livorno segna un incremento del traffico container del 4,2% sul trimestre e del 2,13% su base annuale, posizionandosi quinto tra gli scali italiani nella classifica riguardante la connettività marittima. Superati Napoli (indice 142,89) e Trieste (139,08) confermando i piccoli passi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
La soddisfazione di Davide Gariglio, presidente Authority: "Risultato incoraggiante per il nostro scalo che in questi anni è riuscito ad attrarre una moltitudine di compagnie di navigazione differenti"
