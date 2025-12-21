Totalmente Incompatibili la nuova tournée teatrale di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase

foto di Riccardo Ghilardi FERMO – Prende il via il 16 gennaio dal Teatro dell’Aquila di Fermo . Lo spettacolo, di cui sono anche autori, prende spunto dalla loro vita, anche di coppia, e da un’osservazione curiosa e ironica di quella degli altri. Un nuovo progetto che arriva dopo il grande successo di Delirio a due di Eugène Ionesco, per la regia di Giorgio Gallione, che in due anni di tournée e in oltre 100 repliche ha registrato tutti sold out. In contrasto tra di loro, in disaccordo con il mondo, felicemente inadattabili. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

