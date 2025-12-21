Torna ’Uno schermo di sogni’ | 12 film al teatro Garibaldi

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna 'Uno schermo di sogni', la rassegna cinematografica che si svolgerà al teatro Garibaldi di San Piero in Bagno. Per questa stagione invernale, il programma comprende dodici film, selezionati per offrire un’ampia varietà di generi e stili. L’evento, organizzato dal cinema Eliseo di Cesena in collaborazione con il Comune di Bagno, si propone di offrire momenti di intrattenimento e riflessione a tutti gli spettatori.

Prossimamente sul grande schermo di teatro Garibaldi di San Piero in Bagno. Torna, infatti, anche per questa stagione invernale, la rassegna cinematografica "Uno schermo di sogni", che terrà compagnia agli appassionati di film, durante il periodo natalizio e non soltanto, con un programma di pellicole adatto a tutti i gusti, a cura del cinema Eliseo di Cesena, in collaborazione col Comune di Bagno. Una rassegna, in locandina, dal 25 dicembre all’8 marzo, per complessive 12 proiezioni. "Anche per la stagione invernale 20252026 - dice la giunta comunale - confermiamo l’obiettivo di accompagnare la comunità in un percorso culturale che attraversa in modo particolare le festività natalizie e le giornate internazionali della memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

torna 8217uno schermo di sogni8217 12 film al teatro garibaldi

© Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Uno schermo di sogni’: 12 film al teatro Garibaldi

Leggi anche: Fabrizio Rizzolo: “Il teatro è un’esperienza, non uno schermo”. Valjean torna in scena

Leggi anche: Il Teatro Carani riaccende il grande schermo: una nuova stagione tra autori, emozioni e film di qualità

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.