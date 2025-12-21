Torna ’Uno schermo di sogni’ | 12 film al teatro Garibaldi
Torna 'Uno schermo di sogni', la rassegna cinematografica che si svolgerà al teatro Garibaldi di San Piero in Bagno. Per questa stagione invernale, il programma comprende dodici film, selezionati per offrire un’ampia varietà di generi e stili. L’evento, organizzato dal cinema Eliseo di Cesena in collaborazione con il Comune di Bagno, si propone di offrire momenti di intrattenimento e riflessione a tutti gli spettatori.
Prossimamente sul grande schermo di teatro Garibaldi di San Piero in Bagno. Torna, infatti, anche per questa stagione invernale, la rassegna cinematografica "Uno schermo di sogni", che terrà compagnia agli appassionati di film, durante il periodo natalizio e non soltanto, con un programma di pellicole adatto a tutti i gusti, a cura del cinema Eliseo di Cesena, in collaborazione col Comune di Bagno. Una rassegna, in locandina, dal 25 dicembre all’8 marzo, per complessive 12 proiezioni. "Anche per la stagione invernale 20252026 - dice la giunta comunale - confermiamo l’obiettivo di accompagnare la comunità in un percorso culturale che attraversa in modo particolare le festività natalizie e le giornate internazionali della memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Fabrizio Rizzolo: “Il teatro è un’esperienza, non uno schermo”. Valjean torna in scena
Leggi anche: Il Teatro Carani riaccende il grande schermo: una nuova stagione tra autori, emozioni e film di qualità
A Natale zaino in spalla #CheccoZalone torna sul grande schermo con #BuenCamino di Gennaro Nunziante. Le prevendite sono aperte: https://www.circuitocinema.com/film/buen-camino/ Spiaggiato in piscina nelle sue ville lussuose, un numero i - facebook.com facebook
Infanzia e adolescenza sul grande schermo: torna Sotto18+ Film Festival! 10-15 dicembre al Cinema Massimo e al Museo Nazionale del Cinema, oltre 200 film sulle età della crescita. Ingresso gratuito Info eventi.comune.torino.it/calendario/sot… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.