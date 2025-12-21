Torna la neve | allerta gialla nell' entroterra ecco dove

Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per neve valida per la giornata di domani, lunedì 22 dicembre, dalle 13 alle 24, sulle zone interne del Ponente, in particolare nell’entroterra imperiese e savonese. L’allerta riguarda le aree A (Ponente) e D (Versanti padani di Ponente).Perturbazione in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

