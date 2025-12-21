Torna la neve | allerta gialla nell' entroterra ecco dove
Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per neve valida per la giornata di domani, lunedì 22 dicembre, dalle 13 alle 24, sulle zone interne del Ponente, in particolare nell’entroterra imperiese e savonese. L’allerta riguarda le aree A (Ponente) e D (Versanti padani di Ponente).Perturbazione in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Neve in Liguria lunedì 22 dicembre 2025: orari allerta, previsioni e zone - Arpal emette un' allerta meteo gialla per neve sulle zone interne di A (imperiese, Ponente della regione) e su D (entroterra savonese, Versant ... mentelocale.it
In Liguria torna la neve, lunedì scatta l’allerta gialla sull’entroterra del Ponente - Arpal emette allerta gialla per neve sulle zone interne di A (Ponente) e su D (versanti padani di Ponente) dalle 13. liguria24.it
