Andrà in onda il 21 dicembre 2025, alle ore 20.30 su “Gt Channel” (canale 117 del digitale terrestre), con la regia televisiva di Mario Albano, la finale della seconda edizione del “Festival d’’e Ccriature”, da un’idea di Maria Aprile e Jen Quirito (direttori artistici), organizzato dall’associazione “F.L.A.I. Fare Libera Arte Insieme”. LA CONDUTTRICE, IL PULCINELLA, IL PADRINO, LA MADRINA E GLI OSPITI Alla conduzione, per il secondo anno, la professionale, elegante e carismatica Magda Mancuso con le “incursioni” del vero Pulcinella, riconosciuto ufficialmente dal Comune di Acerra, interpretato da Michele De Chiara. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Torna il “Festival d’’e Ccriature”: appuntamento televisivo il 21 dicembre su Gt Channel

Leggi anche: Tv, su Gt Channel torna il “Festival d’’e Ccriature”

Leggi anche: A Pago Veiano torna il Presepe Vivente: appuntamento il 20 e 21 dicembre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Torna il “Festival d’’e Ccriature” - 30 su “Gt Channel” (canale 117 del digitale terrestre), con la regia televisiva di Mario Albano, la finale della seconda edizione del “Festival d’’e ... ilmonito.it

Festival d’’e Ccriature 2025 - I vincitori e le emozioni della finale del Festival d’'e Ccriature 2025. lagazzettadellospettacolo.it