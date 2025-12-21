Torna anche a Lecce la passeggiata natalizia con gli amati del Golden Retriever

Torna anche quest’anno a Lecce la tradizionale passeggiata natalizia organizzata dalla comunità cinofila “Amici del Golden Retriever”. L’iniziativa si svolgerà in 12 città italiane, offrendo l’opportunità di condividere momenti di relax e convivialità con i propri amici a quattro zampe. Un’occasione per rafforzare il legame tra proprietari e cani, nel rispetto delle norme di sicurezza e convivialità.

LECCE - La comunità cinofila "amici del Golden Retriever" svolgerà anche quest'anno le passeggiate natalizie con gli amati Golden Retriever in 12 città italiane, tra cui Lecce. L'appuntamento nel capoluogo è fissato per il 21 dicembre, con raduno in piazza Mazzini alle 9,30 e partenza dopo una.

