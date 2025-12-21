Torino scontri al corteo Askatasuna | 11 agenti feriti | Idranti in azione e lancio di lacrimogeni

A Torino, si sono verificati scontri durante il corteo di Askatasuna, con 11 agenti feriti. Le forze dell'ordine sono intervenute con idranti e lacrimogeni per gestire la situazione, mentre alcuni manifestanti, con il volto coperto, hanno cercato di forzare il dispiegamento delle forze dell’ordine. L’incidente è ancora in corso e si stanno valutando le prossime azioni da intraprendere.

Alcune persone con il volto coperto hanno tentato di forzare il dispositivo delle forze dell'ordine che hanno risposto caricando i manifestanti.

Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. tg24.sky.it

Askatasuna, scontri al corteo a Torino: 9 agenti feriti. Salvini: 'Ruspe sui centri sociali covi di delinquenti' - È cominciato così il corteo dopo lo sgombero all'alba di giovedì del centro sociale degli autonomi, ... ansa.it

Scontri a Torino tra antagonisti e forze dell'ordine durate il corteo dopo lo sgombero di Askatasuna. Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti. Le forze dell'ordi - facebook.com facebook

Torino, duri scontri al corteo dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia aziona idranti e lancia lacrimogeni, i manifestanti lanciano oggetti e incendiano cassonetti. Diecimila in piazza per i promotori, 3000 per la Questura. x.com

