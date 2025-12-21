Torino col Sassuolo Baroni sfata un tabù | non accadeva da nove anni
Il Torino vince anche contro il Sassuolo, mister Marco Baroni sfata un tabù, in casa granata non accadeva da nove anni, di cosa si tratta (Lorenzo Bosca – Inviato al Mapei Stadium). Marco Baroni ringrazia – ancora una volta – Nikola Vlasic. Come accaduto contro la Cremonese lo scorso sabato, è bastato un gol del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Torino, Baroni in conferenza stampa dopo Sassuolo Torino 0-1: le parole del tecnico
Leggi anche: Torino, Baroni in conferenza stampa pre Sassuolo: le dichiarazioni verso il match
Sassuolo-Torino 0-1: video, gol e highlights - Decisivo il gol al 66' di Vlasic, che segna il calcio di rigore nato per il fallo di Doig su Simeone. sport.sky.it
Serie A: colpo del Torino in casa del Sassuolo, decide Vlasic su rigore - Al suo posto Cheddira con Volpato confermato nella posizione da sempre occupata da Berardi. ansa.it
Baroni, carica Torino: “Solo due volte in 33 anni! Alla squadra ho dato un mantra”. E su Zapata… - Sorride ancora il Torino, che contro il Sassuolo al Mapei Stadium trova la seconda vittoria di fila in Serie A. tuttosport.com
I voti di Sassuolo-Torino al fantacalcio: Doig e Zapata meno di Laurienté Maripan come Vlasic! shorturl.at/tc8dX - facebook.com facebook
Torino nel segno di Vlasic, Sassuolo battuto 1-0 x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.