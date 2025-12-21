Torino col Sassuolo Baroni sfata un tabù | non accadeva da nove anni

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Torino vince anche contro il Sassuolo, mister Marco Baroni sfata un tabù, in casa granata non accadeva da nove anni, di cosa si tratta (Lorenzo Bosca – Inviato al Mapei Stadium). Marco Baroni ringrazia – ancora una volta – Nikola Vlasic. Come accaduto contro la Cremonese lo scorso sabato, è bastato un gol del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

torino col sassuolo baroni sfata un tab249 non accadeva da nove anni

© Calcionews24.com - Torino, col Sassuolo Baroni sfata un tabù: non accadeva da nove anni

Leggi anche: Torino, Baroni in conferenza stampa dopo Sassuolo Torino 0-1: le parole del tecnico

Leggi anche: Torino, Baroni in conferenza stampa pre Sassuolo: le dichiarazioni verso il match

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

torino sassuolo baroni sfataSassuolo-Torino 0-1: video, gol e highlights - Decisivo il gol al 66' di Vlasic, che segna il calcio di rigore nato per il fallo di Doig su Simeone. sport.sky.it

torino sassuolo baroni sfataSerie A: colpo del Torino in casa del Sassuolo, decide Vlasic su rigore - Al suo posto Cheddira con Volpato confermato nella posizione da sempre occupata da Berardi. ansa.it

torino sassuolo baroni sfataBaroni, carica Torino: “Solo due volte in 33 anni! Alla squadra ho dato un mantra”. E su Zapata… - Sorride ancora il Torino, che contro il Sassuolo al Mapei Stadium trova la seconda vittoria di fila in Serie A. tuttosport.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.