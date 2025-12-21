Torino Baroni in conferenza stampa dopo Sassuolo Torino 0-1 | le parole del tecnico
Baroni in conferenza stampa Sassuolo Torino 0-1, le dichiarazioni del tecnico granata dopo il match di Serie A (Lorenzo Bosca – Inviato al Mapei Stadium). E alla fine Marco Baroni l’ha espugnato il Mapei Stadium. Il tecnico granata ringrazia Vlasic che – nel cuore del secondo tempo – ha posato il proprio timbro sulla partita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Baroni, conferenza stampa Juventus Torino 0-0: le parole dopo il derby della Mole
Leggi anche: Baroni, conferenza stampa Torino Napoli 1-0: le dichiarazioni del tecnico post gara
Torino, la giornata: oggi non ci sarà la conferenza di Baroni, in campo la Primavera; Meite: Testa al Cagliari; Torino, Baroni: Tameze sicuramente in campo! Simeone non è al 100%; Baroni sicuro: Torino, Petrachi ha ragione. Paleari o Israel? Vi spiego.
Torino, tra poco la conferenza stampa post-partita di Baroni - Marco Baroni, allenatore del Torino, parla in conferenza stampa alla fine del match contro il Sassuolo giocato quest'oggi al Mapei Stadium. tuttomercatoweb.com
Baroni in conferenza stampa prima di Sassuolo Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico verso la sfida di Serie A - Baroni in conferenza stampa prima di Sassuolo Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico verso la sfida di Serie A Il conto alla rovescia sta per terminare. calcionews24.com
LIVE Baroni in conferenza stampa presenta la partita con il Sassuolo - Il Torino dopo la vittoria con la Cremonese cercherà di dare continuità a questo risultato positivo in modo da assestarsi più tranquillamente nella parte centrale della ... torinogranata.it
È UN LUTTO. È UN TRAUMA. NON TROVO LE PAROLE... Torino Milan 2-3
MATCHDAY Il #Torino di #Baroni cerca la 2ª vittoria di fila in casa del @SassuoloUS, in mezzo alle nubi di Reggio Emilia. Probabile formazione @TorinoFC_1906 (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripán, Ismajli; Pedersen, Vlašic, Asllani, Gineitis, Lazaro; Adam x.com
1.200 tagliandi esauriti: la squadra di Marco #Baroni avrà tanti tifosi al seguito per l'ultima partita prima del #Natale #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.