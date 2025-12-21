TomoGrav primi video in 3D dei buchi neri grazie a innovativi algoritmi di IA

Al via il progetto di ricerca TomoGrav, volto a creare i primi filmati in 3D dei buchi neri: permetterà di studiare le loro dinamiche in modo inedito, grazie a innovativi algoritmi di intelligenza artificiale che potrebbero trovare applicazione anche in medicina e nello studio della Terra e del clima. Il progetto, finanziato con 4 milioni di sterline dalla Royal Society nel Regno Unito, sarà guidato dall ‘astrofisico giapponese Kazunori Akiyama, tra i protagonisti della collaborazione Event Horizon Telescope che ha realizzato le prime immagini di buchi neri. Con lui lavorerà anche i l fisico belga Yves Wiaux, esperto nell’ applicazione dell’intelligenza artificiale e dell’imaging da dati incompleti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

