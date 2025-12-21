Tommaso Giacomel saluta il 2025 in maniera trionfale nella 15 km Mass Start di Annecy-Le Grand Bornard (Francia), terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi dell’Alta Savoia, il 25enne trentino ha colto la sua seconda vittoria stagionale nel massimo circuito, la terza della carriera, rendendosi protagonista di una prova di alta qualità. L’azzurro ha preceduto il francese Eric Perrot (0+0+0+0) di 18?1 e il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen (1+1+0+0) di 21?3, interpretando da grande campione la situazione nella frazione di fondo dopo il terzo poligono, assorbendo splendidamente l’errore nella prima sessione a terra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Giacomel: “Sentivo la gente che mi tifava contro…Volevo prendermi un vantaggio”

Leggi anche: Tommaso Giacomel festeggia la vittoria: “La sprint mi si adatta, aggressivo al tiro. Dedicata alla nonna”

Leggi anche: Milan, Caldara e gli infortuni: “Mi sentivo proprio male, mi sentivo una m***a”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La gioia e l’orgoglio di Tommaso Giacomel: “Oggi mi sentivo abbastanza imbattibile!” - Tommaso Giacomel saluta il 2025 in maniera trionfale nella 15 km Mass Start di Annecy- oasport.it

Biathlon, Giacomel vince la mass start a Le Grand Bornard - Tommaso Giacomel si prende il successo nella mass start di Le Grand Bornard valida per la Coppa del Mondo di Biathlon e lo fa alla grande, lanciando la fuga ... msn.com