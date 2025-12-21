Tomasevic decisiva in Coppa Italia | Vittoria importante felice per il gol
Inter News 24 Tomasevic protagonista contro il Como Women: la centrocampista montenegrina firma il gol qualificazione e guarda con fiducia al 2026. Inter Women Tomasevic è uno dei nomi chiave della vittoria nerazzurra contro il Como 1907 Women negli ottavi di Coppa Italia Femminile. La centrocampista montenegrina Masa Tomasevic, punto di equilibrio e qualità nello scacchiere di Gianpiero Piovani, ha messo la firma sul gol del definitivo 1-2, rete che ha permesso all’Inter Women di staccare il pass per il turno successivo e di chiudere il 2025 nel migliore dei modi. Al termine della gara, Tomasevic ha parlato ai microfoni di Inter TV, sottolineando il peso specifico del successo ottenuto: «Penso che questa sia stata una vittoria molto importante per noi, soprattutto perché vogliamo andare lontano sia in campionato che in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Sgarbi gol fa felice il Padova: «Vittoria importante, voglio continuare a giocare»
Leggi anche: Sgarbi-gol fa felice il Padova: «Vittoria importante, con la Samp l'obiettivo sono i 3 punti»
Inter Women, Tomasevic: “Vittoria importante, molto soddisfatta per il mio gol” - Masa Tomasevic, centrocampista dell'Inter femminile, ha segnato la rete del definitivo 1- msn.com
Coppa Italia Femminile, Como-Inter 1-2: nerazzurre ai quarti di finale - Le ragazze di Piovani vincono e conquistano il pass per il prossimo turno: decisive le reti di Bugeja e Tomasevic ... msn.com
Inter Women, Tomasevic: "Vogliamo andare lontano sia in campionato che in Coppa Italia" - Un traguardo che Masa Tomasevic, autrice del gol decisivo, commenta così ai canali ufficiali del club nerazzurro: ... msn.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.