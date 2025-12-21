Inter News 24 Tomasevic protagonista contro il Como Women: la centrocampista montenegrina firma il gol qualificazione e guarda con fiducia al 2026. Inter Women Tomasevic è uno dei nomi chiave della vittoria nerazzurra contro il Como 1907 Women negli ottavi di Coppa Italia Femminile. La centrocampista montenegrina Masa Tomasevic, punto di equilibrio e qualità nello scacchiere di Gianpiero Piovani, ha messo la firma sul gol del definitivo 1-2, rete che ha permesso all’Inter Women di staccare il pass per il turno successivo e di chiudere il 2025 nel migliore dei modi. Al termine della gara, Tomasevic ha parlato ai microfoni di Inter TV, sottolineando il peso specifico del successo ottenuto: «Penso che questa sia stata una vittoria molto importante per noi, soprattutto perché vogliamo andare lontano sia in campionato che in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tomasevic decisiva in Coppa Italia: «Vittoria importante, felice per il gol»

Leggi anche: Sgarbi gol fa felice il Padova: «Vittoria importante, voglio continuare a giocare»

Leggi anche: Sgarbi-gol fa felice il Padova: «Vittoria importante, con la Samp l'obiettivo sono i 3 punti»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inter Women, Tomasevic: “Vittoria importante, molto soddisfatta per il mio gol” - Masa Tomasevic, centrocampista dell'Inter femminile, ha segnato la rete del definitivo 1- msn.com