Tiziana Pini | Agnelli usava le posate d’oro e Sordi ci provò con eleganza Mollai tutto per i miei genitori

Tiziana Pini ha 67 anni e fa la consulente immobiliare («Ho sempre tenuto una professione alternativa») da quando, a fine Anni ’90, ha lasciato il cinema e il mondo dello spettacolo per accudire i genitori («Li ho accompagnati in un lungo e doloroso viaggio fino alla fine»). Una scelta d’amore che rifarebbe, anche se alle spalle ha lasciato una brillante carriera, soldi e fama: ha lavorato con Macario, condotto due volte il “Festival di Sanremo” ed è entrata nei cuori degli italiani recitando - tra i tanti film ne “Una gita scolastica” di Pupi Avati, ne “In viaggio con papà” con Verdone e Sordi e ne “7 chili in 7 giorni” con Verdone e Pozzetto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

