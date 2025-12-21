Tim vince l’ultimo round in Cassazione | Lo Stato deve restituirgli un miliardo

Dopo oltre vent’anni di contenzioso, la Corte di Cassazione ha stabilito che lo Stato deve restituire a Tim un importo superiore a un miliardo di euro, includendo rivalutazioni e interessi. La decisione conclude definitivamente una lunga fase giudiziaria avviatasi nel 1998, confermando il diritto dell’azienda telefonica al rimborso. La vicenda rappresenta un importante precedente nel settore delle concessioni pubbliche.

"Lo Stato deve rimborsare Tim". Dopo più di vent’anni di ricorsi, sentenze e rinvii, la Corte di Cassazione mette la parola fine alla saga legale iniziata nel 1998, sancendo che il canone di concessione versato dall’azienda telefonica dovrà essere restituito, con rivalutazioni e interessi, per un totale che supera il miliardo di euro. Una somma che il gruppo ha di fatto già incassato a luglio, quando ha cartolarizzato il credito con Unicredit e Santander e che, grazie alle nuove risorse a disposizione, apre una serie di opportunità tra cui quella di rispolverare un progetto che l’ad Pietro Labriola conserva nel cassetto da oltre un anno, ovvero il riacquisto e l’annullamento delle azioni di risparmio, mossa che consentirebbe di spingere sui flussi di cassa e snellire la struttura della società. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

