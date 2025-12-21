Tim convocato Cda per conversione azioni risparmio | obiettivo semplificare struttura finanziaria

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ finita la lunga battaglia legale, durata quasi 25 anni, tra Tim e il governo italiano per un canone concessivo versato nel 1998, e il gruppo provvede a convocare un cda straordinario incentrato sul progetto di conversione delle azioni di risparmio in titoli ordinari. Lo scopo principale, spiegano dalla società, è semplificare la struttura finanziaria . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tim convocato cda per conversione azioni risparmio obiettivo semplificare struttura finanziaria

© Ildifforme.it - Tim, convocato Cda per conversione azioni risparmio: obiettivo semplificare struttura finanziaria

Leggi anche: TIM, si dimette dal CdA Umberto Paolucci

Leggi anche: Tim: Cassazione conferma restituzione canone ’98. Oltre un miliardo di euro. Oggi cda straordinario

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

tim convocato cda conversioneTim convoca cda, sul tavolo conversione risparmio - Sul tavolo il progetto di conversione delle azioni di risparmio che la maggior flessibilità finanziaria facilita, dopo l'incasso di 1 miliardo, com ... msn.com

tim convocato cda conversioneTim anticipa il consiglio, stasera la conversione delle azioni di risparmio - Tim anticipa il consiglio straordinario per la conversione delle azioni di risparmio a questa sera, avendo ottenuto sabato 20, la sentenza favorevole della Cassazione che gli restituisce oltre ... ilmessaggero.it

tim convocato cda conversioneTim, dopo la Cassazione oggi cda straordinario sulla conversione delle azioni di risparmio - Dopo le dimissioni di Umberto Paolucci dal cda di Tim, è attesa anche la cooptazione di un consigliere nel board della società ... ilsole24ore.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.