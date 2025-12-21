Tim convocato Cda per conversione azioni risparmio | obiettivo semplificare struttura finanziaria
E’ finita la lunga battaglia legale, durata quasi 25 anni, tra Tim e il governo italiano per un canone concessivo versato nel 1998, e il gruppo provvede a convocare un cda straordinario incentrato sul progetto di conversione delle azioni di risparmio in titoli ordinari. Lo scopo principale, spiegano dalla società, è semplificare la struttura finanziaria . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: TIM, si dimette dal CdA Umberto Paolucci
Leggi anche: Tim: Cassazione conferma restituzione canone ’98. Oltre un miliardo di euro. Oggi cda straordinario
