Tim convocato Cda per conversione azioni risparmio | obiettivo semplificare struttura finanziaria

E’ finita la lunga battaglia legale, durata quasi 25 anni, tra Tim e il governo italiano per un canone concessivo versato nel 1998, e il gruppo provvede a convocare un cda straordinario incentrato sul progetto di conversione delle azioni di risparmio in titoli ordinari. Lo scopo principale, spiegano dalla società, è semplificare la struttura finanziaria . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

