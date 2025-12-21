Theo Hernandez e la polemica con il Milan La società rossonera risponderà alle critiche dell’ex terzino?

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Theo Hernandez, il Milan volta pagina: addio senza rimpianti e capitolo chiuso in via Aldo Rossi Il caso Theo Hernandez continua a far discutere, ma il silenzio della dirigenza del Milan non è frutto di imbarazzo o incertezza. Al contrario, come riportato da La Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi la linea è chiara: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

theo hernandez e la polemica con il milan la societ224 rossonera risponder224 alle critiche dell8217ex terzino

© Calcionews24.com - Theo Hernandez e la polemica con il Milan. La società rossonera risponderà alle critiche dell’ex terzino?

Leggi anche: Theo Hernandez: «Non volevo lasciare il Milan. Io e Calabria andammo a Milanello con la maglia di Maldini, a qualcuno non piacque»

Leggi anche: Theo Hernandez si racconta: «Addio ai rossoneri? La mia priorità assoluta era rimanere al Milan. Sulla trattativa con il Como»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Theo: “Non avrei mai lasciato il Milan, finché c’è certa gente non torno! Bugie, Leao, Maignan e Inzaghi…”; Theo Hernandez: “Desideravo restare al Milan, ma qualcuno non mi voleva più”; Milan, le bordate di Theo: Sono stato tradito, la verità sul cooling break, non torno finchè c'è certa gente; Attacco in diretta, arriva la bastonata a Theo Hernandez.

theo hernandez polemica milanTheo Hernandez scuote il Milan: le rivelazioni dell’ex - L'ex calciatore rossonero Theo Hernanez si è tolto alcuni sassolini sul Milan, il suo addio e anche la situazione di Mike Maignan. newsmondo.it

theo hernandez polemica milanMilan, le bordate di Theo: Sono stato tradito, la verità sul cooling break, non torno finchè c'è certa gente - Il terzino francese tocca anche il tema del cooling break che tanto gli costò in termini di reputazione. sport.virgilio.it

theo hernandez polemica milanTheo Hernandez, ex terzino del Milan, ha parlato per la prima volta del suo addio al club rossonero: le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport - Theo Hernandez, ex terzino del Milan, ha parlato per la prima volta del suo addio al club rossonero: le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport In un’intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dell ... milannews24.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.