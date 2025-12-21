The Great Flood | Il disaster movie coreano è arrivato su Netflix

“The Great Flood” è un film sudcoreano che esplora un disastro naturale di vasta portata e le sfide di chi cerca di affrontarlo. La pellicola combina elementi di suspense e dramma, offrendo uno sguardo sulle conseguenze di un evento catastrofico. Disponibile ora su Netflix, rappresenta un’ulteriore proposta nel panorama del cinema di genere. The Great Flood | Il disaster movie coreano è arrivato su Netflix.

Un diluvio apocalittico e una lotta per la sopravvivenza: questi sono i temi del nuovo sci-fi sudcoreano dal titolo The Great Flood, ora su Netflix. The Great Flood, il disaster thriller sci-fi diretto da Kim Byung-woo (The Terror Live), ha debuttato oggi, 19 dicembre 2025, in esclusiva globale su Netflix. Il film segue An-na (Kim Da-mi, Itaewon Class, Our Beloved Summer), ricercatrice AI e madre single, intrappolata con il figlio Ja-in in un appartamento allagato durante un diluvio catastrofico che minaccia l'intera umanità. Una missione disperata per la salvezza si intreccia con elementi sci-fi sorprendenti, in un mix di survival drama e azione claustrofobica.

