Nel 2026 i Cure torneranno in tour, partecipando a diversi festival di rilievo durante l’estate, tra cui la tappa italiana al Firenze Rocks il 14 giugno. In questa occasione, si approfondiscono le radici del loro mito attraverso una graphic novel che ne ripercorre la storia e l’evoluzione. The Cure a Firenze, le radici del mito in una graphic novel.

Nel 2026 i Cure tornano in tour, protagonisti di alcuni tra i festival più importanti dell’estate — compresa una tappa italiana il 14 giugno al Firenze Rocks ( info tickets ). E quale occasione migliore per parlarne da una prospettiva inedita? Qualche mese fa, sempre su queste pagine, avevo incontrato Lorenzo Coltellacci e Mattia Tassaro per la loro graphic novel dedicata ai Joy Division ( È mia la colpa, Feltrinelli). Oggi sono nuovamente a incontrarli, per Morire non importa. The Cure: le radici del mito, nuovo capitolo dello stesso viaggio dentro il lato oscuro del rock. Non una semplice biografia illustrata, ma una dichiarazione d’amore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The Cure a Firenze, le radici del mito in una graphic novel

