Tether Juve Ardoino non ha ancora alzato bandiera bianca | può tornare alla carica con una nuova offerta! I possibili scenari per il 2026

Tether Juve continua a essere al centro delle discussioni, con l’ipotesi di un nuovo tentativo nel 2026. Nonostante il recente rifiuto da parte della proprietà bianconera, Ardoino non ha ancora abbandonato l’idea e potrebbe tornare alla carica con una proposta diversa. Analizziamo i possibili scenari per il futuro della trattativa e le implicazioni per la Juventus.

Tether Juve: c’è l’ipotesi sempre più concreta di un nuovo assalto nel 2026 dopo il recente rifiuto della proprietà bianconera. Nonostante il “no” categorico incassato nelle scorse ore, la partita tra Tether e la Juventus potrebbe non essersi conclusa definitivamente. Come riportato da Tuttosport, il rifiuto netto opposto da John Elkann all’offerta di acquisizione presentata dal colosso delle criptovalute non avrebbe scoraggiato del tutto Paolo Ardoino. L’amministratore delegato dell’azienda, già azionista di minoranza del club, sembra intenzionato a mantenere alta l’attenzione sul dossier bianconero, convinto della bontà del suo progetto di rilancio globale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tether Juve, Ardoino non ha ancora alzato bandiera bianca: può tornare alla carica con una nuova offerta! I possibili scenari per il 2026 Leggi anche: Tether Juve, pronto il rilancio di Ardoino: era tutta una strategia? La prossima offerta potrebbe superare quella soglia Leggi anche: Aumento di capitale Juve, anche Tether pronto a sostenere il club? Tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Juventus, Tether presenta offerta per acquistare il club. Exor: “Non negoziamo”; Dalle criptovalute a 13 miliardi di utili: chi è Tether; Paolo Ardoino, ceo di Tether: «Abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la Juventus per i prossimi 2000 anni»; Tehter e Ardoino, offerta pazzesca a Elkann: “Un miliardo di euro per comprare la Juventus”. Juventus, Elkann sotto assedio: offerta di 2 miliardi dall'Arabia Saudita. Tether accusata di frode ma Ardoino se la ride - Juventus, dopo l'assalto di Tether, arriva anche quello dell'Arabia Saudita: Elkann si trova di fronte a una possibile offerta di 2 miliardi di euro ... sport.virgilio.it

Juventus, l’assalto di Tether e il muro di Exor: Devasini e Ardoino, chi sono i miliardari italiani delle stablecoin - Tether mette sul tavolo 1,1 miliardi per il controllo del club, ma Exor nega ogni trattativa e respinge l’assalto. affaritaliani.it

Juve, Balzarini: 'Tether non molla, possibile nuovo tentativo di acquisto' - Balzarini ha poi aggiunto: 'Le motivazioni del rifiuto di Elkann sono state sentimentali, quindi non mi aspetto cambiamenti' ... it.blastingnews.com

Dopo il ‘no’ a Tether, emergono voci di un possibile interesse saudita per la Juventus, valutata circa 2 miliardi di euro. John Elkann, però, resta prudente. Il club è un asset simbolico che va oltre i numeri di bilancio: https://fanpa.ge/IccCC - facebook.com facebook

Tether e la pseudo Opa sulla Juve. Quando la pubblicità è l'anima del commercio x.com

