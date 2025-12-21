test a fossombrone la recanatese si gioca la carta nanapere

La Recanatese affronta oggi il test a Fossombrone, con l’obiettivo di tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro il Teramo. La squadra cerca un risultato positivo che possa migliorare la posizione in classifica e dare un segnale di ripresa. La partita rappresenta un’opportunità importante per chiudere il girone di andata con maggiore fiducia, in un momento di necessità e di ripresa.

Per riprendere il cammino dopo il ko contro il Teramo, per trascorrere, dal lato sportivo, festività serene ma soprattutto per le impellenti necessità di classifica, la Recanatese cerca oggi a Fossombrone un risultato positivo che sarebbe di vitale importanza e che consentirebbe di chiudere con un sorriso, un girone di andata travagliato e comunque andato al di sotto delle aspettative. È un test-match fondamentale che, tra l’altro, metterà sicuramente a dura prova le caratteristiche dei giallorossi chiamati a confrontarsi nella classica partita "sporca", nella quale gli attributi caratteriali saranno preponderanti rispetto alle doti squisitamente tecniche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

