Terza notte di ricerche la corrente è forte La famiglia spera che il mare lo restituisca

Da tre notti proseguono le ricerche nella zona della bocca di porto del Lido, dove si cerca il pescatore scomparso, Andrea Rossi. La corrente forte e le condizioni del mare rendono le operazioni più complesse, mentre la famiglia aspetta con speranza che il mare possa restituire notizie rassicuranti. La speranza e l’attesa continuano a sostenere gli sforzi di chi lavora senza sosta.

Terza notte di ricerche alla bocca di porto del Lido. Il pescatore 57enne di Punta Sabbioni, Andrea Rossi, non si è trovato, ma si prosegue senza sosta. A uscire per cercare suo papà è anche il figlio Michael, che raggiunge le forze dell'ordine da casa, a Punta Sabbioni, e rimane accanto alle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: “Ho vegliato tutta la notte il sonno addolorato di una figlia che è Cristo in croce. Il dolore s’abbatte su ciò che resta della mia sterminata famiglia”: lo sfogo di Afinolfi dall’ospedale

Leggi anche: La famiglia che vive nei boschi di Chieti senza acqua corrente ed elettricità: «I nostri figli sono felici»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vacanze di Natale Abbiamo un regalo per te! Prenota 3 notti in uno dei nostri 170 hotel in Italia e Malta e… la terza notte è gratis per i soci Best Western Rewards®. Non sei ancora socio Iscriviti e inizia subito a goderti vantaggi e benefit riservati! https://ww - facebook.com facebook