Terza notte di ricerche la corrente è forte La famiglia spera che il mare lo restituisca

Da tre notti proseguono le ricerche nella zona della bocca di porto del Lido, dove si cerca il pescatore scomparso, Andrea Rossi. La corrente forte e le condizioni del mare rendono le operazioni più complesse, mentre la famiglia aspetta con speranza che il mare possa restituire notizie rassicuranti. La speranza e l’attesa continuano a sostenere gli sforzi di chi lavora senza sosta.

Terza notte di ricerche alla bocca di porto del Lido. Il pescatore 57enne di Punta Sabbioni, Andrea Rossi, non si è trovato, ma si prosegue senza sosta. A uscire per cercare suo papà è anche il figlio Michael, che raggiunge le forze dell'ordine da casa, a Punta Sabbioni, e rimane accanto alle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

