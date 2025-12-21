Terreno lasciato incolto e abbandonato prova la mancata usucapione | la parcella di campo resta della legittima proprietaria

Una disputa ventennale sulla proprietà di un terreno agricolo a Città di Castello si è risolta con una decisione che chiarisce la situazione legale. Il terreno, lasciato incolto e abbandonato, ha dimostrato di non aver subito usucapione, confermando la legittima proprietà della proprietaria. Questa vicenda evidenzia l'importanza di mantenere attiva la gestione dei beni immobili e di conoscere i propri diritti.

Una disputa ventennale sulla proprietà di un terreno agricolo a Città di Castello trova la sua conclusione definitiva. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un confinante contro la proprietaria di un terreno, confermando che quest'ultima è la legittima proprietaria della.

