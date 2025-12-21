Terremoto in Italia la nuova scossa poco fa | i dati ufficiali la situazione

Terremoto oggi Eolie. Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa alle Isole Eolie, in provincia di Messina. L’evento sismico, di magnitudo ML 2.4, è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 21 dicembre 2025 ed è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. Secondo i dati ufficiali dell’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il terremoto si è verificato alle 15:26:55 ora italiana di sabato 21 dicembre 2025 (14:26:55 UTC). Le coordinate geografiche dell’epicentro sono latitudine 38.4580 e longitudine 14.5997, con una profondità di circa 5 chilometri, valore che colloca l’evento tra i sismi superficiali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

