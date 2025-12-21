Terni città futura grandi manovre verso Palazzo Spada | oggi chi voteresti? Il sondaggio

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non succede, ma se succede? La giunta guidata da Stefano Bandecchi è arrivata al mezzo del cammin della sua vita e al prossimo appuntamento con le urne per le amministrative mancano due anni e mezzo. Eppure, dietro uno stato di calma apparente sembra ci sia più di un carbone ardente. Sarà che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

terni citt224 futura grandi manovre verso palazzo spada oggi chi voteresti il sondaggio

© Ternitoday.it - Terni città futura, grandi manovre verso Palazzo Spada: oggi chi voteresti? Il sondaggio

Leggi anche: Terni, 'fantoccio' Stefano Bandecchi davanti Palazzo Spada: due giovani ragazze le responsabili

Leggi anche: Natale a Terni, il “regalo” di Palazzo Spada: “Raddoppia il tempo per la sosta gratuita sulle strisce blu”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.