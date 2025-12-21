Tentata violenza sessuale in un bar la vittima mette in fuga l’aggressore

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo, residente nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per tentata violenza sessuale ai danni di una barista. Secondo quanto ricostruito dai militari, intervenuti sul posto, l’aggressione è avvenuta all’interno di un bar. La donna, che ha riportato lievi ferite giudicate guaribili in pochi giorni dai medici del pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, è riuscita a difendersi e a mettersi in salvo, mettendo in fuga l’aggressore. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, si sono basate delle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, della testimonianza della vittima e del supporto della Polizia locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

