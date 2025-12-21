Tenta un’estorsione e fugge in auto | albanese ferito dai carabinieri

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'arrivo della pattuglia, uno dei presunti responsabili avrebbe investito un carabiniere per poi allontanarsi a forte velocità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

tenta un8217estorsione e fugge in auto albanese ferito dai carabinieri

© Imolaoggi.it - Tenta un’estorsione e fugge in auto: albanese ferito dai carabinieri

Leggi anche: Tenta un'estorsione e scappa con l'auto: 20enne ferito dai carabinieri nel Pisano

Leggi anche: Roma. Auto fugge per evitare un controllo e si schianta contro un’auto in sosta. Il conducente fugge a piedi, il passeggero fermato e denunciato dai Carabinieri

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.