Tenta un’estorsione e fugge in auto | albanese ferito dai carabinieri
All'arrivo della pattuglia, uno dei presunti responsabili avrebbe investito un carabiniere per poi allontanarsi a forte velocità. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
TENTATA ESTORSIONE AL MIULLI: COPPIA ARRESTATA PER TRUFFA AI DANNI DI UN ANZIANO I Carabinieri di Acquaviva delle Fonti hanno tratto in arresto una coppia di coniugi, rispettivamente di 55 e 46 anni, colti in flagranza mentre tentavano di rag - facebook.com facebook
Tentata estorsione dal carcere, eseguite tre ordinanze. Procura di Messina contesta aggravante mafiosa e impiego di un minorenne #ANSA x.com
