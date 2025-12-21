Tenta di violentare una barista | denunciato nel Vallo di Diano

Un uomo è stato denunciato nel Vallo di Diano dopo aver tentato di violentare una barista. L’episodio si è verificato in un locale della zona, dove la donna ha reagito prontamente, impedendo che l’aggressore portasse a termine il gesto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile. Tenta di violentare una barista: denunciato nel Vallo di Diano.

Tenta una violenza sessuale ai danni di una ragazza che lavora in un bar del Vallo di Diano ma viene respinto e si dà alla fuga. Dopo alcuni giorn è stato individuato e denuncito. L'episodioIl grave episodi si è registrato nei giorni scorsi nell'area nord del Vallo di Diano. L'aggressore è stato.

