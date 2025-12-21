Tecnici specializzati sono al lavoro per migliorare la stabilità del sistema di rilevazione del casello sulla ferrovia Empoli-Siena, tra Ponte a Elsa e Granaiolo. L’intervento mira a ridurre i frequenti guasti causati da condizioni atmosferiche avverse, come la nebbia, che compromette la corretta operatività del sistema. Questi interventi rappresentano un passo importante per garantire maggiore affidabilità e sicurezza nelle operazioni di passaggio.

EMPOLI Al lavoro per eliminare i frequenti guasti al passaggio a livello tra Ponte a Elsa e Granaiolo, sulla ferrovia Empoli-Siena: i tecnici delle Fs stanno mettendo a punto un ‘ upgrade ’ che stabilizzi, in sostanza, la sensibilità di rilevazione del casello, ad oggi troppo ’irritabile’ - se vogliamo dire così - anche da eventi atmosferici come la nebbia. La tempesta perfetta è caduta giovedì mattina all’alba, con densi banchi che hanno occupato il fondovalle Elsa. E come sua prassi il casello ha bloccato la linea determinando ritardi sino alla mezz’ora nel transito dei treni. Non è stato un veicolo, come altre volte successo, a forzare il passaggio a livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tecnici all’opera per stabilizzare la sensibilità di rilevazione del casello

