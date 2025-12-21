Tecnici all’opera per stabilizzare la sensibilità di rilevazione del casello

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tecnici specializzati sono al lavoro per migliorare la stabilità del sistema di rilevazione del casello sulla ferrovia Empoli-Siena, tra Ponte a Elsa e Granaiolo. L’intervento mira a ridurre i frequenti guasti causati da condizioni atmosferiche avverse, come la nebbia, che compromette la corretta operatività del sistema. Questi interventi rappresentano un passo importante per garantire maggiore affidabilità e sicurezza nelle operazioni di passaggio.

EMPOLI Al lavoro per eliminare i frequenti guasti al passaggio a livello tra Ponte a Elsa e Granaiolo, sulla ferrovia Empoli-Siena: i tecnici delle Fs stanno mettendo a punto un ‘ upgrade ’ che stabilizzi, in sostanza, la sensibilità di rilevazione del casello, ad oggi troppo ’irritabile’ - se vogliamo dire così - anche da eventi atmosferici come la nebbia. La tempesta perfetta è caduta giovedì mattina all’alba, con densi banchi che hanno occupato il fondovalle Elsa. E come sua prassi il casello ha bloccato la linea determinando ritardi sino alla mezz’ora nel transito dei treni. Non è stato un veicolo, come altre volte successo, a forzare il passaggio a livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tecnici all8217opera per stabilizzare la sensibilit224 di rilevazione del casello

© Lanazione.it - Tecnici all’opera per stabilizzare la sensibilità di rilevazione del casello

Leggi anche: Costo del pranzo nelle scuole primarie: prorogata al 5 dicembre la rilevazione ANAC

Leggi anche: Governo al lavoro sul Ponte sullo Stretto per rilanciare l'opera: riunione tra tecnici per rispondere alla Corte dei Conti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ricostruzione: tecnici da stabilizzare - Per tanti Comuni c’è la possibilità di assumere figure a tempo indeterminato, ma c’è chi lo fa e chi no Affrontare la ricostruzione senza il personale del sisma specialmente nei piccoli centri sarebbe ... ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.