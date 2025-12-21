Team Martorana al top Protagonista a Perugia

A Perugia si è svolta la terza edizione del Campionato Nazionale di Kung Fu Cka–Csen, che ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da tutto il paese, rappresentando 68 società diverse. La competizione ha confermato il livello di preparazione e impegno degli sportivi, tra cui spicca il Team Martorana, che si è distinto per le sue performance. Team Martorana al top. Protagonista a Perugia.

A Perugia, è andato in scena il Campionato Nazionale di Kung Fu Cka–Csen. Una competizione alle terza edizione che ha visto confluire nel capoluogo umbro centinaia e centinaia di atleti di tutta Italia, nelle varie categorie agonistiche: 700 gli sportivi in lizza, in rappresentanza di 68 società. E tra loro c'erano anche gli agonisti del Team Martorana di Montemurlo: erano 21 i combattenti che rappresentavano il sodalizio montemurlese. Ed il computo finale è più che positivo, a conti fatti: il gruppo è tornato dall'Umbria con 21 medaglie complessive, sette delle quali del metallo più pregiato. E si è confermato soprattutto tra le squadre più competitive della manifestazione.

