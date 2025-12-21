Task | la recensione di Aldo Grasso della serie tv con Mark Ruffalo
T ASK Genere: poliziesco Regia: Brad Ingelby. Con Mark Ruffalo, Tom Perphley, Emilia Jones, Fabien Frankel, Thuso Mbedu, Silvia Dionicio, Ben Lewis Doherty, Jamie McShane. Su Sky on demand Luca Argentero si trasforma nell’affascinante “Avvocato Ligas”. Il trailer del primo legal drama Sky X Leggi anche › “The Pitt”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv su Sky Atlantic Tom Brandis (Mark Ruffalo) è un agente dell’Fbi richiamato in servizio; ex prete ed ex cappellano della struttura investigativa, viene messo a capo di una task force contro rapine e spaccio; Robbie Prendergast (Tom Perphley) è un netturbino che viene risucchiato in giri criminali pericolosi, braccato sia dalla polizia sia da una spietata gang, i Dark Hearts. 🔗 Leggi su Iodonna.it
